Зеленський – про вихід захисників із Вугледара: життя військових важливіше за будівлі

Щоб зупинити просування Росії потрібна відповідна зброя і дозвіл на її застосування.

Без відповідної зброї Україна не зможе зупинити Росію, яка руйнує позиції наших бійців. Життя наших захисників значно важливіше, ніж будь-які будівлі.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Києві з нагоди візиту генерального секретаря НАТО Марка Рютте, відповідаючи на запитання про вихід захисників з Вугледара. Зеленський підкреслив, що для зупинення просування окупантів потрібні відповідні можливості.

"Дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе – заради держави і своєї героїчної служби. Тому ми так і просимо нам дати можливість, щоб Росію зупиняти тією чи іншою зброєю. Надати дозвіл, надати відповідні системи", – сказав президент.

Зеленський додав, що партнери знають, які засоби потрібні Україні.