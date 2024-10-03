"Слугу народу" Клочка судитимуть за незаконне збагачення на 11 млн гривень

У 2020-2021 роках народний обранець придбав активів на 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у незаконному збагаченні на 11 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Як встановило слідство, у 2020-2021 роках народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та наявними коштами становила 11 млн грн.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

НАБУ не називає прізвище нардепа, але з відкритих джерел зрозуміло, що мова про Андрія Клочка.

2 травня 2024 року Клочку повідомили про підозру за ст. 368-5 КК України. У червні розслідування завершили. Викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

10 травня ВАКС обрав Клочку запобіжний захід - 12 млн гривень застави. Також на підозрюваного було покладено процесуальні обов’язки, такі як: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.