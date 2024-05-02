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“Слуга народу” нардеп Андрій Клочко отримав підозру в незаконному збагаченні на 11 млн грн

Слідство встановило, що різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа у 2020-2021 роках становила 11 млн грн.

“Слуга народу” нардеп Андрій Клочко отримав підозру в незаконному збагаченні на 11 млн грн
Андрій Клочко
Фото: facebook.com/andrey.klochko.92

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України. Як повідомляє Центр протидії корупції, йдеться про Андрія Клочко.

За даними слідства, у 2020-2021 рр. народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України.

НАБУ зазначаж, що викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

  • У вересні 2022 року Рух Чесно повідомив, що нардеп Клочко заборгував комунальному підприємству кошти і не хоче їх сплачувати. 
  • У січні 2022 року команда Bihus.Info випустила розслідування про те, що нардеп-мільйонер від "Слуги нарду" Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч гривень на оренду житла. У 2019 році з бюджету нардепу виділили 20 тисяч грн на оренду житла, у 2020 році – під 160 тисяч, а у 2021 – 236 тисяч.
  • У вересні 2021 року стало відомо, що 70-річна матір депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка за останні два роки стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн. Клочко заявив, що не причетний до нерухомості матері, і пояснив, що їй допомагає його сестра.
  • Наприкінці грудня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо депутата Клочка за статтею про незаконне збагачення.
  • Андрій Клочко до депутатства був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами.
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