Слідство встановило, що різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа у 2020-2021 роках становила 11 млн грн.

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України. Як повідомляє Центр протидії корупції, йдеться про Андрія Клочко.

За даними слідства, у 2020-2021 рр. народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України.

НАБУ зазначаж, що викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.