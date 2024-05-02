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СБУ заявила про затримання помічника одного з колишніх гауляйтерів на Харківщини

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ заявила про затримання помічника одного з колишніх гауляйтерів на Харківщини
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання помічника одного з колишніх гауляйтерів на Харківщини, який, за даними спецслужби, готував фейковий референдум РФ. 

Зловмисником виявився староста одного із селищ Вовчанського району, який після захоплення громади підтримав загарбників. За це влітку 2022 року окупанти призначили його помічником очільника місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора.

Перебуваючи на «посаді», колаборант займався підготовкою до псевдореферендуму із «приєднання» Харківщини до складу Росії. Фігурант очолював агітаційні загони РФ, які обходили двори приватних домоволодінь, де закликали людей брати учать у «голосуванні».

Також він підшукував «однодумців», з яких планував сформувати окупаційні «виборчкоми».

Втім, загарбникам не вдалося провести фейковий плебісцит, оскільки Сили оборони звільнили регіон під час контрнаступу восени 2022 року.

Після деокупації громади староста-колаборант сподівався уникнути правосуддя, однак після ретельного збору доказової бази та відповідних експертиз слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також нагадаємо, правоохоронці Херсонщини підозрюють так званого “слідчого поліції РФ” у колабораціонізмі. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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