​Протягом квітня окупанти випустили по Україні понад 300 ракет та більш як 3200 КАБів

Російська окупаційна армія протягом квітня застосувала понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України.

Такі дані повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський.

"Наші міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон щодня й щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору", – зазначив він.

Також нагадав, що завдяки партнерській допомозі вдалося врятувати тисячі життів.

"Тисячі життів наших людей були врятовані завдяки допомозі лідерів та країн, які вже підтримали наш повітряний щит і які вже дієво тиснуть санкціями проти російської воєнної машини", – написав президент і додав, що багато люедй загинуло через російські удари, тому необхідно міжнародній спільності необхідно продовжувати тиснути на РФ та надавати Україні ППО.