​Протягом квітня окупанти випустили по Україні понад 300 ракет та більш як 3200 КАБів

Російська окупаційна армія протягом квітня застосувала понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України.
Такі дані повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський.
"Наші міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон щодня й щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору", – зазначив він.
Також нагадав, що завдяки партнерській допомозі вдалося врятувати тисячі життів.
"Тисячі життів наших людей були врятовані завдяки допомозі лідерів та країн, які вже підтримали наш повітряний щит і які вже дієво тиснуть санкціями проти російської воєнної машини", – написав президент і додав, що багато люедй загинуло через російські удари, тому необхідно міжнародній спільності необхідно продовжувати тиснути на РФ та надавати Україні ППО.
- Увечері 29 квітня російська армія здійснила ракетний удар по Одесі. Внаслідок атаки поранені щонайменше 32 людей, шестеро загинули. Також помер ще один чоловік – від інсульту після атаки.
- Під час останньої масованої атаки у ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Сили ППО знищили 21 із 34 повітряних цілей. ППО вдалося збити ракети різних типів: Х-101/Х-555, 8 КАР Х-59/Х-69; "Іскандер-К" та 6 "Калібрів".