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Внаслідок російської атаки по Сумщині поранення отримали 8 осіб

Протягом дня росіяни здійснили 82 обстріли області.

Внаслідок російської атаки по Сумщині поранення отримали 8 осіб
Внаслідок російської атаки по Сумщині поранення отримали 8 осіб (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 3 жовтня, російських обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 82 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 160 вибухів. 

По Сумській громаді росіяни вдарили БПЛА типу “Герань-2”, внаслідок атаки поранення отримали 8 осіб.

Середино-Будську громаду атакували з мінометів та дроном, а Миропільську - з РСЗВ.

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Есманьську громаду обстрілювали дронами, мінометами, артилерією та КАБами.

Білопільську громаду армія РФ атакувала мінометами та КАБами.

Також КАБами загарбники атакували Річківську, Миколаївську та Юнаківську громади, а Шалигинську та Новослобідську - дронами.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, мінометів та дронами.

Хотінську та Глухівську громаду російські військові атакували КАБами та дронами.

По Великописарівській громаді окупаційні війська били артилерією та дронами.

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