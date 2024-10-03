Росіяни поранили ще одного мешканця Херсонщини

Сьогодні, 3 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Херсонську область.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Росіяни атакували дроном Антонівку, де постраждав місцевий житель.
41-річний чоловік з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим пораненням голови був доставлений до лікарні.
Медики надають постраждалому необхідну допомогу.
- Сьогодні, 3 жовтня, уранці російська армія атакувала з авіації Бериславську громаду. Поранена жінка, пошкоджені майже 20 будинків.