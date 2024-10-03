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Росіяни поранили ще одного мешканця Херсонщини

Чоловік постраждав внаслідок удару дроном.

Росіяни поранили ще одного мешканця Херсонщини
Росіяни поранили ще одного мешканця Херсонщини (ілюстративне фото)

Сьогодні, 3 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Росіяни атакували дроном Антонівку, де постраждав місцевий житель. 

41-річний чоловік з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим пораненням голови був доставлений до лікарні. 

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Медики надають постраждалому необхідну допомогу.

  • Сьогодні, 3 жовтня, уранці російська армія атакувала з авіації Бериславську громаду. Поранена жінка, пошкоджені майже 20 будинків.
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