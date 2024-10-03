ВАКС продовжив арешт ексзаступнику міністра енергетики Хейлу та його довіреній особі

Слідчий суддя взяла до уваги доводи прокурора та залишила без змін альтернативний запобіжний захід - 25 млн грн застави.

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжні заходи ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його довіреній особі.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики та його довіреній особі, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району", - йдеться у повідомленні.

Слідчий суддя взяла до уваги доводи прокурора та залишила без змін альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 25 млн грн.

До його довіреної особи суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 65 млн грн застави.

Подробиці справи Хейла