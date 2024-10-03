ВАКС продовжив арешт ексзаступнику міністра енергетики Хейлу та його довіреній особі

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжні заходи ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його довіреній особі.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики та його довіреній особі, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району", - йдеться у повідомленні.
Слідчий суддя взяла до уваги доводи прокурора та залишила без змін альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 25 млн грн.
До його довіреної особи суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 65 млн грн застави.
Подробиці справи Хейла
- За даними слідства, посадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі сходу України та ще двома особами вимагав у керівника іншого вугільного підприємства, яке розташовано у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. дол.
- За пів мільйона доларів чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.
- 12 серпня стало відомо, що зловмисників викрили на гарячому.
- Кабмін після цього звільнив Хейла з посади заступника міністра Германа Галущенка. Того ж дня ВАКС обрав йому запобіжний захід. Посадовця відправили в СІЗО до 8 жовтня.
- Також ВАКС узяв під варту довірену особу посадовця - Сергія Пилипчука і призначив йому 65 млн грн застави.
- Крім того, суд відправив іншого фігуранта - колишнього керівника державного підприємства - під цілодобовий домашній арешт.
- Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.
- Пізніше СБУ оприлюднила перехоплені розмови учасників схеми з отримання $500 тисяч хабара.