У Хмельницькій області викрили 53-річну підприємицю, яка за понад 500 000 гривень допомагала військовозобов'язаним отримати групу інвалідності та уникнути служби у ЗСУ.
Про це повідомили у Нацполіції.
Підприємиця працює у сфері обігу лікарських засобів. Маючи вплив на посадових осіб міської лікарні та обласного центру МСЕК, зловмисниця вимагала з особи призовного віку кошти за допомогу у вирішенні питання з відстрочкою призову та виготовлення відповідних документів.
Оформлення ІІ групи інвалідності для особи, що підлягає мобілізації, або підготовку фіктивних документів для безперешкодного виїзду за кордон, фігурантка оцінила у понад пів мільйона гривень. Жінка отримувала гроші у кілька етапів.
30 вересня правоохоронці затримали підприємицю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 12 000 доларів хабаря, що в еквіваленті до національної валюти становить близько пів мільйона гривень. Місяцем раніше фігурантка отримала першу частину траншу у розмірі 35 000 грн.
"На місці скоєння злочину поліцейські вилучили предмет неправомірної вигоди, мобільний телефон підприємиці, а також виготовлені фіктивні документи", – йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Тривають подальші заходи з метою встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми, та притягнення їх до відповідальності.
Жінці загрожує до девʼяти років увʼязнення.
- Нещодавно повідомили про підозру голові Фастівської міжрайонної МСЕК. Її звинувачують у хабарництві за встановлення інвалідності.
- Крім цього, поліцейські Харкова підозрюють батька і сина у допомозі у знятті з військового обліку за 3,6 тисяч доларів.
- Також повідомили про підозру 22-річному керівнику юрфірми, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон.