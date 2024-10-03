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Понад 500 000 грн за "інвалідність": на Хмельниччині викрили схему уникнення служби в ЗСУ

Поліція оголосила підозру підприємиці, яка організовувала "інвалідність" для військовозобов'язаних.

Понад 500 000 грн за "інвалідність": на Хмельниччині викрили схему уникнення служби в ЗСУ
На Хмельниччині викрили схему уникнення служби в ЗСУ
Фото: Національна поліція

У Хмельницькій області викрили 53-річну підприємицю, яка за понад 500 000 гривень допомагала військовозобов'язаним отримати групу інвалідності та уникнути служби у ЗСУ.

Про це повідомили у Нацполіції.

Підприємиця працює у сфері обігу лікарських засобів. Маючи вплив на посадових осіб міської лікарні та обласного центру МСЕК, зловмисниця вимагала з особи призовного віку кошти за допомогу у вирішенні питання з відстрочкою призову та виготовлення відповідних документів.   

Затримана підприємиця на Хмельниччині
Фото: Національна поліція
Затримана підприємиця на Хмельниччині
На Хмельниччині затримали жінку, яка допомагала уникнути служби у ЗСУ
Фото: Національна поліція
На Хмельниччині затримали жінку, яка допомагала уникнути служби у ЗСУ

Оформлення ІІ групи інвалідності для особи, що підлягає мобілізації, або підготовку фіктивних документів для безперешкодного виїзду за кордон, фігурантка оцінила у понад пів мільйона гривень. Жінка отримувала гроші у кілька етапів.

30 вересня правоохоронці затримали підприємицю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 12 000 доларів хабаря, що в еквіваленті до національної валюти становить близько пів мільйона гривень. Місяцем раніше фігурантка отримала першу частину траншу у розмірі 35 000 грн.

"На місці скоєння злочину поліцейські вилучили предмет неправомірної вигоди, мобільний телефон підприємиці, а також виготовлені фіктивні документи", – йдеться у повідомленні. 

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Тривають подальші заходи з метою встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми, та притягнення їх до відповідальності. 

Жінці загрожує до девʼяти років увʼязнення. 

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