Поліція оголосила підозру підприємиці, яка організовувала "інвалідність" для військовозобов'язаних.

На Хмельниччині викрили схему уникнення служби в ЗСУ

У Хмельницькій області викрили 53-річну підприємицю, яка за понад 500 000 гривень допомагала військовозобов'язаним отримати групу інвалідності та уникнути служби у ЗСУ.

Про це повідомили у Нацполіції.

Підприємиця працює у сфері обігу лікарських засобів. Маючи вплив на посадових осіб міської лікарні та обласного центру МСЕК, зловмисниця вимагала з особи призовного віку кошти за допомогу у вирішенні питання з відстрочкою призову та виготовлення відповідних документів.

Фото: Національна поліція Затримана підприємиця на Хмельниччині

Фото: Національна поліція На Хмельниччині затримали жінку, яка допомагала уникнути служби у ЗСУ

Оформлення ІІ групи інвалідності для особи, що підлягає мобілізації, або підготовку фіктивних документів для безперешкодного виїзду за кордон, фігурантка оцінила у понад пів мільйона гривень. Жінка отримувала гроші у кілька етапів.

30 вересня правоохоронці затримали підприємицю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 12 000 доларів хабаря, що в еквіваленті до національної валюти становить близько пів мільйона гривень. Місяцем раніше фігурантка отримала першу частину траншу у розмірі 35 000 грн.

"На місці скоєння злочину поліцейські вилучили предмет неправомірної вигоди, мобільний телефон підприємиці, а також виготовлені фіктивні документи", – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Тривають подальші заходи з метою встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми, та притягнення їх до відповідальності.

Жінці загрожує до девʼяти років увʼязнення.