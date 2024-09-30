На Черкащині затримали ворожого агента, який шпигував за локаціями ППО

У Черкасах затримали місцевого 45-річного безробітного. Він на замовлення РФ розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, яка прикриває повітряний простір регіону.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи українських військ. Також окупантів цікавили місця базування та система охорони підрозділів Національної гвардії.

ФСБ дистанційно завербувала чоловіка усерпні цього року, коли він шукав "швидких грошей" на Телеграм-каналах.

За завданням окупантів зрадник об’їжджав регіон, приховано фіксував локації українських захисників, а також втемну випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов зі своїми знайомими.

Одержані відомості він переносив на гугл-карти, щоб потім разом з відповідними фото відправити російському куратору.Агентурний звіт росіяни планували використати для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону в обхід ППО.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агента і затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. Додатково було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

На місці затримання у нього виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з російською спецслужбою.

Фото: Офіс генпрокурора Затриманий ворожий агент на Черкащині

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.