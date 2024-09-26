Мін’юст хоче націоналізувати активи екскерівника служби охорони Януковича

Йдеться про готельний комплекс у Буковелі, гроші, ділянки, корпоративні права, квартири та авто.

Один із активів, який хочуть націоналізувати

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування до екскерівника служби охорони президента-втікача Януковича санкції – стягнення в дохід держави належних йому активів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прізвища керівника служби охорони не називають, але імовірно йдеться про В’ячеслава Заневського.

Цей позов передбачає націоналізацію готельного комплексу у Буковелі, грошових коштів, земельних ділянок, корпоративних прав підприємства, квартир та двох паркомісць у м. Києві, автівки MERCEDES-BENS GL 550 та причепу.

Розслідування встановло, що обвинувачений, який у 2008-2012 роках очолював службу безпеки президента-втікача, під час збройної агресії РФ покинув підконтрольну Україні територію поза офіційними пунктами пропуску.

Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, він допомагав своєму синові – діючому співробітнику ФСБ РФ, у пошуку патріотично налаштованих громадян України, які залишились на окупованих територіях.

Не пізніше грудня 2022 року він очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ та був 26 грудня 2022 року в тимчасово окупованому Маріуполі.

Обвинувальний акт відносно ексначальника служби охорони президента-втікача за фактами пособництва державі-агресору, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами перебуває на розгляді у Подільському районному суді міста Києва (ч. 1 ст.111-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

У травні минулого року СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича. Перед цим арештували його майно.

Крім цього, вчора Мін'юст подав позов про стягнення активів російських олігархів Фрідмана, Авена та Косогора.