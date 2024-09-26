У Полтаві керівник БО продав понад 230 авто, які мали йти на потреби ЗСУ

Зловмисник із спільниками заробили на гуманітарних автомобілях понад 35 мільйонів гривень.

Затримали керівника БО, який спекулював на авто для ЗСУ

У Полтаві поліція затримала керівника благодійної організації, який продав понад 230 автомобілів, які мали йти на потреби ЗСУ.

Про це повідомили у Національній поліції.

За даними слідства, налагодив схему завезення транспортних засобів як гуманітарну допомогу керівник благодійного фонду. Попри заборону продажу гумдопомоги, яку він повинен був безоплатно передати ЗСУ, ділок організував продаж авто цивільним особам та військовим за готівку. Всього злочинцям вдалося "заробити" понад 35 мільйонів гривень.

Для цього залучив кількох осіб, які підшукували покупців, готували авто до продажу та юридично оформлювали документи, пов’язані з продажем. Щоби приховати злочинну діяльність, один із учасників оборудки за вказівкою керівника благодійного фонду відправляв до профільного міністерства підроблені звіти.

Фото: Нацполіція Підроблені документи для міністерства

Фото: Нацполіція Одне із авто, яке мали передати на ЗСУ

Поліцейські затримали керівника фонду під час реалізації чергового авто.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також продовжуються слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх осіб, задіяних у схемі.

За скоєне підозрюваному може загрожувати до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нещодавно схожу схему викрили у Чернігові. Один із благодійних фондів організував ввезення з-за кордону у спрощеному порядку позашляховиків як гуманітарну допомогу.