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Остапу Стахіву втретє не змогли обрати запобіжний захід

Цього разу Стахів подав клопотання про відвід судді і суд оголосив про перерву.

Остапу Стахіву втретє не змогли обрати запобіжний захід
Остап Стахів
Фото: Facebook/Остап Стахів

Сьогодні, 30 вересня Галицький районний суд Львова втретє не зміг обрати запобіжний захід для антивакцинатора Остапа Стахіва через клопотання про відвід судді. 

Про це пише "Суспільне.Львів".

Засідання у Галицькому суді Львова розпочалося о 10:25. Остап Стахів прийшов у залу суду. Згодом він подав клопотання про відвід судді, тому суд оголосив про перерву.

Перед цим Остапа Стахіва вже двічі викликали до суду, але він не з'явився, оскільки його разом з адвокатом викликали на слідчі дії у іншому кримінальному провадженні. Через це запобіжний захід тоді так і не змогли обрати.

25 вересня у помешканні Остапа Стахіва СБУ провела провели обшуки. Також обшуки проходили у низки соратників Стахіва. Зокрема, у Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева, в якого також вилучили комп’ютер. 

Крім цього, обшуки провели у центрі друку «Копірум», що на вулиці Драгоманова у Львові. Саме там Стахів друкував журналістські посвідчення, які отримували учасники псевдокурсів.

Стахіву повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч.1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство). Максимальне покарання — позбавлення волі на три роки;
  • ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). 

У 2023 році Стахів разом з антивакцинатором Олегом Геричем з Київщини почав організовувати платні псевдожурналістські курси. Після закінчення так званого навчання учасники отримували журналістські посвідчення, щоб погрожувати поліції та працівникам ТЦК.

Стахів ще у 2021 році за заклики до повалення влади отримав підозру. Він навіть був у СІЗО, але вийшов під заставу, зібрану його прихильниками. 

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