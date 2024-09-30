Остапу Стахіву втретє не змогли обрати запобіжний захід

Сьогодні, 30 вересня Галицький районний суд Львова втретє не зміг обрати запобіжний захід для антивакцинатора Остапа Стахіва через клопотання про відвід судді.
Про це пише "Суспільне.Львів".
Засідання у Галицькому суді Львова розпочалося о 10:25. Остап Стахів прийшов у залу суду. Згодом він подав клопотання про відвід судді, тому суд оголосив про перерву.
Перед цим Остапа Стахіва вже двічі викликали до суду, але він не з'явився, оскільки його разом з адвокатом викликали на слідчі дії у іншому кримінальному провадженні. Через це запобіжний захід тоді так і не змогли обрати.
25 вересня у помешканні Остапа Стахіва СБУ провела провели обшуки. Також обшуки проходили у низки соратників Стахіва. Зокрема, у Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева, в якого також вилучили комп’ютер.
Крім цього, обшуки провели у центрі друку «Копірум», що на вулиці Драгоманова у Львові. Саме там Стахів друкував журналістські посвідчення, які отримували учасники псевдокурсів.
Стахіву повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч.1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство). Максимальне покарання — позбавлення волі на три роки;
- ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
У 2023 році Стахів разом з антивакцинатором Олегом Геричем з Київщини почав організовувати платні псевдожурналістські курси. Після закінчення так званого навчання учасники отримували журналістські посвідчення, щоб погрожувати поліції та працівникам ТЦК.
Стахів ще у 2021 році за заклики до повалення влади отримав підозру. Він навіть був у СІЗО, але вийшов під заставу, зібрану його прихильниками.