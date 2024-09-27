У Львові у Jam Factory відкриється виставка «Структури взаємности»

19 жовтня у Jam Factory Art Center відкриється виставка «Структури взаємности», присвячена досвідами суспільної взаємодії в час трансформацій у 2014 та 2022 роках.

Виставку презентуватимуть у двох просторах: «Просторі Минулого» та «Просторі Теперішнього». У «Просторі Минулого» художниці та художники ділитимуться досвідами з України, інших країн і континентів: образами пам’ятання і забуття, втрат і відновлення, а також повернення власних голосів та історій. Роботи представлять наступні учасники та учасниці: Алевтина Кахідзе, Жанна Кадирова, Олександр Бурлака, Олена Турянська, Ольга Шишлова, Феліпе Кастельбланко, Яся Хоменко, _Mediaklub (Photinus Studio) за участі студентів та студенток курсу нових медіа Закарпатської академії мистецтв та Photinus School.

У «Просторі Теперішнього» архітектор і художник Олександр Бурлака спеціально для виставки відтворить архаїчну конструкцію, знану як міст да Вінчі. Вона складається з елементів, що тримаються один за одного, та символізує взаємність та взаємодію. Упродовж виставки всередині конструкції моста да Вінчі відбудуться мистецькі заходи, розраховані на інтерактивну участь відвідувачів. Роботи, що з’являтимуться в результаті зустрічей-воркшопів, ставатимуть частиною експозиції, і їх представлять у конструкції Олександра Бурлаки. Тут, а також між просторами, покажуть роботи наступних митців: Антон Шебетко, Бінта Діа, «Відкрита група», Дана Кавеліна, Даша Чечушкова, Кристіан Ньямпета, Максим Коломієць, Ораїб Тукан, Роман Хімей і «Лівий берег», Феліпе Кастельбланко та Лідія Циммерманн, Фрасис Аліз, Яна Кононова.

Кураторки виставки – Катерина Ботанова, Ілона Демченко та Ксенія Малих.

Виставка працюватиме до 23 лютого 2025.