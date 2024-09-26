Кривий Ріг візьме участь у флешмобі від Європейського маршруту індустріальної спадщини

Кривий Ріг представить Україну у європейському танцювальному флешмобі «WORK it OUT 2024» від асоціації «Європейський маршрут індустріальної спадщини» (ERIH). Мета заходу – об'єднати молодь у спільному танці та звернути увагу на збереження індустріальної спадщини. Цьогоріч у флешмобі беруть участь 25 майданчиків з 9 країн Європи.

Кривий Ріг – єдине місто України, що з 2018 року є офіційним членом ERIH, який є в свою чергу одним з «Культурних маршрутів» Ради Європи. Цього року місто візьме участь у флешмобі вже вшосте. Три роки поспіль, у 2021-2023 рр., за рейтингом голосування відео флешмобів Кривого Рогу отримали призові ІІ та ІІІ місця. «WORK it OUT» полягає в організації танцювальних флешмобів та їх відеозйомки на території об’єктів, які є складовою ERIH, з подальшим голосуванням за відео. Організатором флешмобу в Кривому Розі виступило КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу».

Фото: скрін відео Флешмоб «WORK it OUT 2024» - Кривий Ріг

Зйомки флешмобу відбулися на «Сталевій набережній», де представлені стилізовані копії всесвітньо відомих споруд, створених зі сталі, виробленої на підприємстві ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». У танці були задіяні 35 студентів Криворізького державного педагогічного університету. Подивитись флешмоб і проголосувати за нього можна до 30 вересня за посиланням.