Кривий Ріг візьме участь у флешмобі від Європейського маршруту індустріальної спадщини

Кривий Ріг представить Україну у європейському танцювальному флешмобі «WORK it OUT 2024» від асоціації «Європейський маршрут індустріальної спадщини» (ERIH). Мета заходу – об'єднати молодь у спільному танці та звернути увагу на збереження індустріальної спадщини. Цьогоріч у флешмобі беруть участь 25 майданчиків з 9 країн Європи.
Кривий Ріг – єдине місто України, що з 2018 року є офіційним членом ERIH, який є в свою чергу одним з «Культурних маршрутів» Ради Європи. Цього року місто візьме участь у флешмобі вже вшосте. Три роки поспіль, у 2021-2023 рр., за рейтингом голосування відео флешмобів Кривого Рогу отримали призові ІІ та ІІІ місця. «WORK it OUT» полягає в організації танцювальних флешмобів та їх відеозйомки на території об’єктів, які є складовою ERIH, з подальшим голосуванням за відео. Організатором флешмобу в Кривому Розі виступило КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу».
Зйомки флешмобу відбулися на «Сталевій набережній», де представлені стилізовані копії всесвітньо відомих споруд, створених зі сталі, виробленої на підприємстві ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». У танці були задіяні 35 студентів Криворізького державного педагогічного університету. Подивитись флешмоб і проголосувати за нього можна до 30 вересня за посиланням.