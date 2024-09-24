Мережа Vivat збирає книжки для Холодногірської бібліотеки Харкова

30 вересня, з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, книгарні мережі Vivat відкривають акцію зі збору книжок для Холодногірської бібліотеки Харкова, яка зазнала значних втрат. Мета збору – відновити фонди бібліотеки.

Фонди Холодногірської бібліотеки на 80% складалися з російськомовних видань, що підлягають списанню згідно з новими вимогами. Крім того, в червні 2023 року бібліотека постраждала через затоплення, спричинене сусідами з верхнього поверху. Багато книжок були знищені або серйозно пошкоджені.

Холодногірська бібліотека обслуговує дорослу аудиторію, тому найбільш потрібними є книжки в жанрах детективу, трилеру, романтичної комедії, класики та фентезі. Акція зі збору книжок триває з 30 вересня до 13 жовтня 2024 року у всіх книгарнях Vivat. Крім того, книжки можна приносити до харківської кав'ярні ЛяТюШо.

Фото: Gvara Холодногірська бібліотека

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