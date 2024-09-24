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Мережа Vivat збирає книжки для Холодногірської бібліотеки Харкова

Це заклад, пов'язаний з видатними українськими літераторами 1920-х.

Мережа Vivat збирає книжки для Холодногірської бібліотеки Харкова
Холодногірська бібліотека
Фото: Gvara

30 вересня, з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, книгарні мережі Vivat відкривають акцію зі збору книжок для Холодногірської бібліотеки Харкова, яка зазнала значних втрат. Мета збору – відновити фонди бібліотеки.

Фонди Холодногірської бібліотеки на 80% складалися з російськомовних видань, що підлягають списанню згідно з новими вимогами. Крім того, в червні 2023 року бібліотека постраждала через затоплення, спричинене сусідами з верхнього поверху. Багато книжок були знищені або серйозно пошкоджені.

Холодногірська бібліотека обслуговує дорослу аудиторію, тому найбільш потрібними є книжки в жанрах детективу, трилеру, романтичної комедії, класики та фентезі. Акція зі збору книжок триває з 30 вересня до 13 жовтня 2024 року у всіх книгарнях Vivat. Крім того, книжки можна приносити до харківської кав'ярні ЛяТюШо.

Холодногірська бібліотека
Фото: Gvara
Холодногірська бібліотека

Про Холодногірську бібліотеку:

  • Цьогоріч бібліотеці виповнилось 76 років. 
  • У 1920-х роках в будинку, де вона розташована, мешкали відомі українські письменники: Володимир Сосюра, Юрій Яновський, Андрій Головко та ін. 
  • Історія бібліотеки була відображена у фільмі «Будинок "Слово". Нескінчений роман». 
  • З 2018 року бібліотека стала місцем для проведення безкоштовних курсів української мови. 
  • Бібліотека активно брала участь у культурних подіях Харкова, таких як фестиваль «Kharkiv Music Fest»: перетворювалася на концертний майданчик для музичних виступів. 
  • Тут проводились поетичні читання, музичні вечори, презентації книжок. В стінах бібліотеки виступали відомі українські письменники, зокрема Макс Кідрук, Дара Корній та Сергій Жадан.
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