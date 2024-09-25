Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила номінантів

Сьома Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила претендентів, що змагатимуться за нагороди у 2024 році.

Найбільшу кількість — 5 номінацій — здобула стрічка «Медовий місяць» Жанни Озірної. Лідерами за чисельністю номінацій також стали картини «Редакція» Романа Бондарчука (4 номінації), «Сірі бджоли» Дмитра Мойсеєва (4 номінації) та "Уроки толерантності" Аркадія Непиталюка (4 номінації). Одразу два актори екранізації роману Куркова борються за звання найкращого виконавця чоловічої ролі.

Цього року нагороди вручатимуть в 11 номінаціях: вперше номінацію за документальне кіно розділили на дві, для повних та коротких метрів.

Переможців традиційно оголосять на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю «Київський тиждень критики» — 17 жовтня 2024 року.

Фото: Кіноколо

Фото: Кіноколо

Фото: Кіноколо

Фото: Кіноколо

Фото: Кіноколо

Фото: Кіноколо

Фото: Кіноколо

Фото: Кіноколо

Фото: Кіноколо

Фото: Кіноколо

Фото: Кіноколо

Про «Кіноколо»:

Щорічна національна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.

Переможців Премії визначає Комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять 57 кінокритиків та кінознавців, які є членами ФІПРЕССІ, та авторів, чиї тексти та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ.