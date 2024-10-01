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Затримали російського агента, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримали російського агента, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради
Затримання російського агента
Фото: Офіс генпрокурора

Контррозвідка Служби безпеки по гарячих слідах затримала російського агента, який вчинив замах на одного з посадовців Мелітопольської міськради на Запоріжжі.

Про це повідомили у СБУ

Кілер підстеріг посадовця у під’їзді житлового будинку, а потім завдав йому декілька ударів молотком по голові. Незважаючи на численні травми, потерпілий вижив.

Для конспірації зловмисник переодягнувся комунальником, який проводив технічні роботи у багатоквартирному будинку, де проживав чиновник.

Згодом злочинець готувався до втечі на тимчасово окуповану частину Запорізької області через територію ЄС. Для перетину держкордону він планував використати одну із "схем для ухилянтів". Найманого вбивцю затримали на спробі втечі.

Затримання ворожого агента у Запорізькій області
Фото: СБУ
Затримання ворожого агента у Запорізькій області

Чоловік проживав у тимчасово окупованому Мелітополі, а у поле зору окупантів потрапив, коли ще до повномасштабного вторгнення відбував покарання в російській тюрмі за умисне вбивство. У червні 2024 року його остаточно завербували і відправили на курси спеціальної підготовки у навчальному центрі фсб на тимчасово захопленій частині території регіону.Там під керівництвом інструкторів російської спецслужби агент займався вогневою підготовкою, технікою ножового бою та відпрацьовував заходи конспірації.

Для виконання ворожого завдання кілер прибув до Запоріжжя, видаючи себе за переселенця. Після приїзду до міста він розпочав відслідковувати адреси роботи та проживання своєї жертви, а також основні маршрути її пересування.Щоб «замітати свої сліди», агент постійно змінював адреси орендованих помешкань, а зв'язок зі своїм російським куратором здійснював через вигадані нікнейми в анонімному чаті месенджера.

У разі вбивства українського посадовця, окупанти обіцяли своєму поплічнику передати будинок у Мелітополі, що належав місцевим мешканцям, які вимушено покинули його через окупацію.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ◾ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ◾ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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