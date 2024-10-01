Судитимуть екстоппосадовців банку «Фінанси та Кредит» за махінації на сотні мільйонів

По одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку склали понад 608 мільйонів гривень.

Завершили розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит», який належить Костянтину Жеваго. Вони підозрюються у розтраті майна банку у складі злочинної організації на суму понад 608 мільйонів гривень.

Про це пише ДБР та Офіс генпрокурора.

Йдеться про голову правління фінустанови та двох його зступників.

Розслідування встановило, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік організував протиправну схему кредитування підконтрольних йому компаній для виведення коштів банківської установи на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами.

Лише по одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку, через кредитування підконтрольної акціонеру компанії, склали понад 608 мільйонів гривень.

Учасники злочинної організації намагалися придати своїм діям вигляду законності. Для цього вони протягом 5 років уклали до основного кредитного договору понад сотню додаткових угод, якими поступово та безпідставно збільшили позичальнику кредитний ліміт. Банк при цьому не отримав будь-якої ліквідної застави.

Колишні високопосадовці банку підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 КК України (участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), а також ст. 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації).

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Керівникам банку та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того триває розслідування стосовно фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

У лютому цього року ексзаступнику голови правління банку “Фінанси і кредит” повідомили про підозру у розтраті майна на 519 млн грн. Через декілька днів оголосили про підозру вже третьому заступнику голови правління.