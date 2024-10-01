Судитимуть екстоппосадовців банку «Фінанси та Кредит» за махінації на сотні мільйонів

Завершили розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит», який належить Костянтину Жеваго. Вони підозрюються у розтраті майна банку у складі злочинної організації на суму понад 608 мільйонів гривень.
Про це пише ДБР та Офіс генпрокурора.
Йдеться про голову правління фінустанови та двох його зступників.
Розслідування встановило, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік організував протиправну схему кредитування підконтрольних йому компаній для виведення коштів банківської установи на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами.
Лише по одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку, через кредитування підконтрольної акціонеру компанії, склали понад 608 мільйонів гривень.
Учасники злочинної організації намагалися придати своїм діям вигляду законності. Для цього вони протягом 5 років уклали до основного кредитного договору понад сотню додаткових угод, якими поступово та безпідставно збільшили позичальнику кредитний ліміт. Банк при цьому не отримав будь-якої ліквідної застави.
Колишні високопосадовці банку підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 КК України (участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), а також ст. 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації).
Наразі підозрювані перебувають під вартою. Керівникам банку та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.
Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Крім того триває розслідування стосовно фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).
У лютому цього року ексзаступнику голови правління банку “Фінанси і кредит” повідомили про підозру у розтраті майна на 519 млн грн. Через декілька днів оголосили про підозру вже третьому заступнику голови правління.
- Наприкінці минулого року в цьому кримінальному провадженні було викрито та затримано ще двох колишніх заступників голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Їм повідомили про підозру за аналогічними статтями та обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою із визначенням суми застави в розмірі 450 млн грн та 467 млн грн відповідно.
- Раніше ексолігарху Жеваго було повідомлено про підозру, накладено арешт на його майно, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.
- Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
- Екснардеп Костянтин Жеваго з жовтня 2019 року перебував у розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит". Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану.
- У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Бізнесмена підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.
- Також детективи НАБУ розслідують справу за підозрою Жеваго у наданні хабара голові та суддям Верховного Суду України. Французька сторона 28 липня 2023 вручила Жеваго повідомлення про підозру у цьому провадженні.
- У листопаді минулого року французький суд остаточно відмовився давати дозвіл на екстрадицію Жеваго в Україну, мотивуючи це тим, що тим, що "Україна, перебуваючи у стані війни, була змушена відступити від виконання обов’язків за міжнародними договорами".