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Україна закликає Арбітражний трибунал у Гаазі зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст

Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден.

Україна закликає Арбітражний трибунал у Гаазі зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст
Кримський міст
Фото: EPA/UPG

На слуханнях в Арбітражному трибуналі у Гаазі українська сторона  закликала суд зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Трибунал повинен зобов'язати Росію демонтувати та прибрати так званий “Керченський міст”. Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому”, – йдеться у завершальному виступі заступниці Агента України Оксани Золотарьової на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі.

Вона наголосила, що Росія побудувала цей міст незаконно, отже має його прибрати. Таким чином буде забезпечено прохід через Керченську протоку, відповідно до міжнародного права.

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“Росія повинна зробити це, відповідно до інших зобов'язань UNCLOS щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини”, – йшлося у виступі

Також українська сторона підкреслює - недостатньо сказати Росії, що вона порушує міжнародне право. Натомість необхідно примусити РФ надати гарантії, що вона не повторить своїх порушень у майбутньому.

Слухання у справі триватимуть у Гаазі до 5 жовтня 2024 року та є конфіденційними для громадськості, за винятком вступного та заключного виступів агентів сторін у судовій справі.

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