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Лубінець: РФ викрала понад 20 тисяч українських дітей. Існує високий ризик депортації ще 1,5 млн дітей

Дмитро Лубінець зазначив, що водночас Росія свідомо гальмує процес повернення українських дітей.

Лубінець: РФ викрала понад 20 тисяч українських дітей. Існує високий ризик депортації ще 1,5 млн дітей
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія свідомо гальмує процес повернення українських дітей.

Про це він сказав під час виступу на Третьому Пленарному заході Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, де взяли участь представники країн-членів Коаліції, української влади, міжнародних організацій та інші ключові партнери.

Лубінець повідомив присутніх про те, що РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях. Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та Батьківщина не змогли їх віднайти та повернути.

“Наших дітей навіть відправляють у так звані “табори перевиховання”, де зомбують російською пропагандою. Тільки уявіть: наших дітей змушують заперечувати своє українське походження”, – наголосив під час виступу.

Також Лубінець розповів міжнародним партнерам про долю інтернатних закладів, таких як Олешківський дитячий будинок-інтернат, комунальний заклад Херсонської обласної ради, де діти спочатку були переміщені на окуповані території, а потім депортовані до Росії. А дітей із Херсонського обласного будинку дитини взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу.

Відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування.

Україна самостійно займається пошуком і перевіркою місця перебування дітей, розшуком їхніх родичів і залученням до цього процесу сімейних форм виховання. Також Україна працює над удосконаленням правових механізмів та співпраці між державними органами для захисту прав дітей та їх повернення. Зокрема, були ухвалені 2 ключові постанови, які є важливими кроками у налагодженні внутрішніх процесів, спрямованих на повернення депортованих українських дітей, а також забезпечення їхніх прав після повернення.

Головна проблема нині полягає в тому, що РФ свідомо гальмує процес повернення українських дітей.

Під час зустрічі підбили підсумки роботи Коаліції за 6 місяців, окреслили плани, а також видали Спільну заяву, в якій визначили основні принципи повернення дітей: 

  • прозорість щодо даних про дітей, 
  • доступ міжнародних місій до них, 
  • підтримка гуманітарних зусиль України, 
  • довготривала підтримка реінтеграції,
  • забезпечення доступу дітей до правосуддя та справедливості.

“Для України міжнародна підтримка є життєво необхідною, тож закликав усіх наших партнерів продовжувати працювати спільно і посилювати тиск на Росію. Її дії мають бути визнані міжнародним злочином, а всі причетні до викрадення українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності”, – написав Лубінець.

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