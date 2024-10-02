Місто Шостка і вся громада залишились без світла і води через атаку на об’єкти інфраструктури, повідомив мер міста Микола Нога.
“Вчора, 1 жовтня, зграя російських Шахедів атакувала Шосткинську громаду! Зруйновано ряд об‘єктів критичної інфраструктури! Внаслідок атаки місто і вся громада залишились без електроенергії і води. Зупинені ліфти. З перебоями працює зв’язок! Працюють аварійно-рятувальні служби!” – йдеться у повідомленні.
Задіяні пункти незламності, де можна зарядити мобільні телефони:
• Управління праці та соціального захисту населення (вул. Свободи,43 а)
• Центр естетичного виховання (вул. Свободи,38 – 2 пункти)
• Школа № 11 (вул. Свободи, 70)
• Терцентр (вул. Слобідська, 4)
• Школа-ліцей (вул.Свободи,33)
• Центр реабілітації (вул. В. Чорновола,4а - 2 пункти)
• Відділ культури (вул. Миру,11)
• Міська центральна бібліотека (вул.Миру,11)
• Дит. садочок 10 (вул. Центральної Ради,74)
• Школа № 6 (вул.Шкільна,2)
• Школа № 5, Клуб «Патріот» (вул. Героїв Шосткинщини, 24 а)
• Початкова школа № 1 (вул.Шевченка,8)
• Дит. садочок № 4 (вул.генерала Грекова,19)
• Дит. садочок № 8 (вул.Миру 4а)
• Школа № 13 (вул.Знаменська 4а)
• Дитсадочок № 11 (вул.Миру,11 а)
• вул.Грушевського,8
• Школа № 12 (вул.Максима Киричука,10)
• Школа № 1 (вул.Чернігівська,10)
• Дит. садочок № 3 (вул.Шевченка,13)
• Дит. садочок № 12 (пров.Красний,4)
• Дит. садочок № 5 (вул. Знаменська,8 а)
• вул.Озерна, 2а
• Арт-центр (вул. Миру,14)
• Міський краєзнавчій музей (вул. Свободи, 53)
• кінотеатр Родина (вул. Садовий бульвар, 13)
• Юніті центр (вул.Озерна, 41)
• Музична школа № 1 (вул. Озерна, 18)
• Амбулаторія № 4 (вул. Свободи, 14)
• Амбулаторія № 3 (вул. Озерна,12)
• Амбулаторія № 1 (вул. Січнева¸6)
• Амбулаторія № 5 (вул. Героїв Шосткинщини, 23)
• С. Вороніж, центр реабілітації (вул. Новгородсіверська, 23)
• Дитяча школа мистецтв (вул. Чернігівська, 5)
• Управління освіти (вул. Садовий бульвар, 9)
• Школа № 7 (вул. Івана Піддубного, 1)
• Гімназія (вул. Інститутська, 4)
• Школа № 4 (вул. Заводська, 30)
• Школа № 10 (вул. Героїв Крут)
• Дит. садочок № 1 (вул. Шевченка,2)
• Дит. садочок № 2 (вул. Свободи, 48)
• Дит. садочок № 6 (вул. Короленка, 42)
• Дит. садочок № 7 (вул. Свемівська, 3 а)
• Дит. садочок № 9 (вул. Привокзальна 15 а)
• Дит. садочок № 29 (пров. Спортивний, 1)
• ЦЕВ (вул. Свободи, 18)
• Еко-центр С. Корнієнка (вул. Депутатська, 6 а)
• КДЮСШ «Барса» (пров. Центральної ради, 2)
• КДЮСШ Свема (вул. Чернігівська, 20)
• ЦЕВ (вул. Садовий, 11)
• Інклюзивно-ресурсний центр (вул. Шевченка, 13)
Графі подачі води
В центральній частині міста:
• 6.30 - 9.00
• 12.00 -14.00
• 17.00 - 18.00
• 20.00 – 22.00
На посьолку:
• 6.30 – 9.00
• 12.00 – 14.00
• 17.00 – 20.00
Нагадаємо, раніше у Сумському районі було оголошено примусову евакуацію дітей із 90 населених пунктів. Йдеться про місто Ворожба, селище Хотінь і 88 сільських населених пунктів.