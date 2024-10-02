Місто Шостка і вся громада залишились без світла і води через атаку на об’єкти інфраструктури, повідомив мер міста Микола Нога.

“Вчора, 1 жовтня, зграя російських Шахедів атакувала Шосткинську громаду! Зруйновано ряд об‘єктів критичної інфраструктури! Внаслідок атаки місто і вся громада залишились без електроенергії і води. Зупинені ліфти. З перебоями працює зв’язок! Працюють аварійно-рятувальні служби!” – йдеться у повідомленні.

Задіяні пункти незламності, де можна зарядити мобільні телефони:

• Управління праці та соціального захисту населення (вул. Свободи,43 а)

• Центр естетичного виховання (вул. Свободи,38 – 2 пункти)

• Школа № 11 (вул. Свободи, 70)

• Терцентр (вул. Слобідська, 4)

• Школа-ліцей (вул.Свободи,33)

• Центр реабілітації (вул. В. Чорновола,4а - 2 пункти)

• Відділ культури (вул. Миру,11)

• Міська центральна бібліотека (вул.Миру,11)

• Дит. садочок 10 (вул. Центральної Ради,74)

• Школа № 6 (вул.Шкільна,2)

• Школа № 5, Клуб «Патріот» (вул. Героїв Шосткинщини, 24 а)

• Початкова школа № 1 (вул.Шевченка,8)

• Дит. садочок № 4 (вул.генерала Грекова,19)

• Дит. садочок № 8 (вул.Миру 4а)

• Школа № 13 (вул.Знаменська 4а)

• Дитсадочок № 11 (вул.Миру,11 а)

• вул.Грушевського,8

• Школа № 12 (вул.Максима Киричука,10)

• Школа № 1 (вул.Чернігівська,10)

• Дит. садочок № 3 (вул.Шевченка,13)

• Дит. садочок № 12 (пров.Красний,4)

• Дит. садочок № 5 (вул. Знаменська,8 а)

• вул.Озерна, 2а

• Арт-центр (вул. Миру,14)

• Міський краєзнавчій музей (вул. Свободи, 53)

• кінотеатр Родина (вул. Садовий бульвар, 13)

• Юніті центр (вул.Озерна, 41)

• Музична школа № 1 (вул. Озерна, 18)

• Амбулаторія № 4 (вул. Свободи, 14)

• Амбулаторія № 3 (вул. Озерна,12)

• Амбулаторія № 1 (вул. Січнева¸6)

• Амбулаторія № 5 (вул. Героїв Шосткинщини, 23)

• С. Вороніж, центр реабілітації (вул. Новгородсіверська, 23)

• Дитяча школа мистецтв (вул. Чернігівська, 5)

• Управління освіти (вул. Садовий бульвар, 9)

• Школа № 7 (вул. Івана Піддубного, 1)

• Гімназія (вул. Інститутська, 4)

• Школа № 4 (вул. Заводська, 30)

• Школа № 10 (вул. Героїв Крут)

• Дит. садочок № 1 (вул. Шевченка,2)

• Дит. садочок № 2 (вул. Свободи, 48)

• Дит. садочок № 6 (вул. Короленка, 42)

• Дит. садочок № 7 (вул. Свемівська, 3 а)

• Дит. садочок № 9 (вул. Привокзальна 15 а)

• Дит. садочок № 29 (пров. Спортивний, 1)

• ЦЕВ (вул. Свободи, 18)

• Еко-центр С. Корнієнка (вул. Депутатська, 6 а)

• КДЮСШ «Барса» (пров. Центральної ради, 2)

• КДЮСШ Свема (вул. Чернігівська, 20)

• ЦЕВ (вул. Садовий, 11)

• Інклюзивно-ресурсний центр (вул. Шевченка, 13)

Графі подачі води

В центральній частині міста:

• 6.30 - 9.00

• 12.00 -14.00

• 17.00 - 18.00

• 20.00 – 22.00

На посьолку:

• 6.30 – 9.00

• 12.00 – 14.00

• 17.00 – 20.00

Нагадаємо, раніше у Сумському районі було оголошено примусову евакуацію дітей із 90 населених пунктів. Йдеться про місто Ворожба, селище Хотінь і 88 сільських населених пунктів.