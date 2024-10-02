Головне за ніч та ранок середи, 2 жовтня: атака на Одещину, удар КАБами по Харкову, бої у Вугледарі

Нічна повітряна атака, 155 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, евакуація українців з Лівану, дебати кандидатів у віцепрезиденти США.

Російські війська на світанку атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. В результаті постраждали двоє людей, серед яких громадянин Туреччини.

"Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Двоє чоловіків - водіїв вантажівок- дістали поранення. Один із них – громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу", – повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.

Кіпер також повідомив, що росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. "Це терор проти цивільного населення", – додав він.

Державна митна служба повідомила, що після нічної атаки росіян поромний пункт пропуску "Орлівка" в Одеській області тимчасово призупинив пропускні операції.

Російські війська в ніч на середу вдарили по Київському району Харкова керованою авіабомбою, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Унаслідок влучання КАБу пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки.

На щастя, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що впродовж вівторка в Україні відбулося 155 бойових зіткнень. Росія завдала двох ракетних дарів (дві ракети), 68 авіаударів, зокрема скинула 124 КАБ, здійснила понад 3810 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках за добу відбулося по 25 ворожих атак.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 655 560 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 2 жовтня Росія атакувала Україну 32-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська та Курська.

У результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях. Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.

"Унаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється", - зазначили в Повітряних силах.

Воїни 72-ої Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у коментарі "Суспільному" заперечили інформацію OSINT-проєкту Deep State про повне захоплення ворогом Вугледара.

Окремі частини міста, як переконують захисники, досі перебувають під контролем Сил оборони. Проте більшість районів справді захоплені окупантами. Про перебування росіян практично в центрі міста ще раніше повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Наказу на вихід з Вугледара 72-га бригада від командування не отримувала. За словами воїнів, їм вже вдалося знищити дев’ять бригад росіян, наразі ворог використовує для штурму міста ще п'ять бригад.

Міністерство закордонних справ на своїй сторінці у Facebook повідомило, що спільно з Головним управлінням розвідки здійснило 1 жовтня евакуацію з Лівану 179 осіб, серед яких 134 громадяни України.

Країну, де наразі відбувається військова операція Ізраїлю, залишили 112 дорослих українців та 22 дитини. Також МЗС та ГУР допомогли виїхати з території бойових дій 45 іноземцям з паспортами Польщі, Молдови, Литви, Чехії, Бразилії та власне Лівану.

У відомстві додали, що евакуаційний рейс вивіз також трьох домашніх тварин: двох собак та кота.

Загалом з Лівану зусиллями українських дипломатів вдалося евакуювати 234 людини за декілька місій. З них 189 – це громадяни нашої держави. У МЗС подякували Польщі та авіакомпанії SkyUp за сприяння цій справі.

Раніше Міністерство закордонних справ України раніше висловило стурбованість щодо операції Ізраїлю в Лівані через загрозу для цивільного населення.

У Нью-Йорку відбулися єдині у цьому виборчому циклі дебати кандидатів у віцепрезиденти США: республіканець Джей Ді Венс та демократ Тім Волз упродовж понад 90 хвилин відповідали на питання ведучих CBS News.

Як зазначає BBC, більшість озвучених тем були традиційними: міграційна політика, охорона здоров'я, питання абортів, економіка, контроль поширення зброї, боротьба зі злочинністю тощо. На відміну від дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, модератори не ставили окреме запитання про війну в Україні – а обидва політики практично не зачепили цю тему у своїх відповідях.

Проте Венс та Волз, говорячи про ракетну атаку Ірану на Ізраїль, погодилися, що Сполучені Штати мають підтримувати своїх союзників.

Згідно з першими враженнями політичних коментаторів, переможцем дебатів став Джей Ді Венс. Експерти BBC відзначили його впевненість та очевидний комфорт щодо подібного формату заходів. Натомість Тім Волз дещо нервував та підбирав слова, а також був змушений визнати власні обмовки щодо деяких попередніх заяв.

Загалом обох кандидатів хвалять за виконання завдання "не наробити шкоди" – не створювати заголовків та не перебирати на себе увагу від Трампа та Гарріс.

Збройні сили Сполучених Штатів Америки відіграли "обмежену" роль у протидії масованому обстрілу Іраном території Ізраїлю із застосуванням близько 200 балістичних ракет.

Як пише Washington Post, речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер підтвердив, що два есмінці військово-морського флоту США у Середземному морі USS "Балклі" та USS "Коул" здійснювали запуск ракет-перехоплювачів. Проте їхня кількість була незначною – не більше 12. Дані щодо знищених повітряних цілей у Міністерстві оборони Сполучених Штатів не оприлюднюють.

Президент США Джо Байден назвав іранську атаку "неефективною" та підтвердив "повну підтримку Ізраїлю". За словами господаря Білого дому, найближчим часом він має поспілкуватися із прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, наразі ж ведуться "активні дискусії" щодо того, яка відповідь чекає на Іран.

Окрім США, іранські ракети також збивали повітряні сили Йорданії.

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