Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 739 осіб, у тому числі 42 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

“За 1 жовтня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 2 у Чернігівці, 2 у Довгій Балці, 1 у Слов'янську”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 2 жовтня.

Покровський район. Під постійними обстрілами Курахове, Гірник, Курахівка, Гостре, Острівське, Новоселидівка та Ізмайлівка. У Чернігівці Добропільської ТГ поранено 2 людини, пошкоджено підприємство. У Мирнограді пошкоджено 6 будинків, крамницю і інфраструктурний об’єкт. У Покровську зруйновано 3 будинки, 11 пошкоджено. Обстріляні населені пункти Гродівської і Мар’їнської ТГ.

Краматорський район. У Слов’янську поранено людину, зруйновано соціальний об’єкт, пошкоджено 3 інфраструктурні об’єкти і 2 торгові точки. У Дружківці пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено навчальний заклад, у Миколаївці — будинок. У Довгій Балці Іллінівської ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 4 об’єкти.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі.

Зазначимо, вночі над Україною Сили ППО збили 11 російських "шахедів" із 32. 10 ударних дронів було локаційно втрачено. Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.