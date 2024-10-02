​Пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією призупинив роботу через нічну атаку росіян

Після нічної атаки росіян поромний пункт пропуску "Орлівка" в Одеській області тимчасово призупинив пропускні операції.
Про це повідомила Державна митна служба.
"Наразі в пункті пропуску здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00 год", - йдеться в повідомленні.
Громадян просять при плануванні поїздки враховувати зазначені обставини.
Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково.
КПП "Орлівка - Ісакча" - міжнародний пункт пропуску між Україною та Румунією. Він знаходиться в населеному пункті Орлівка Ренійського району Одеської області. Поромна переправа здійснює пропуск через державний кордон для вантажного, пасажирського та легкового транспорту. Крім цього, здійснити перехід можуть і пішоходи.
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