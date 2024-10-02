​Пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією призупинив роботу через нічну атаку росіян

Після нічної атаки росіян поромний пункт пропуску "Орлівка" в Одеській області тимчасово призупинив пропускні операції.

Про це повідомила Державна митна служба.

"Наразі в пункті пропуску здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00 год", - йдеться в повідомленні.

Громадян просять при плануванні поїздки враховувати зазначені обставини.

Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково.

КПП "Орлівка - Ісакча" - міжнародний пункт пропуску між Україною та Румунією. Він знаходиться в населеному пункті Орлівка Ренійського району Одеської області. Поромна переправа здійснює пропуск через державний кордон для вантажного, пасажирського та легкового транспорту. Крім цього, здійснити перехід можуть і пішоходи.