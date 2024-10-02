Шмигаль: за перші 8 місяців цього року виробництво Україною зброї нарощено ще удвічі

Україна будує арсенал для майбутньої безпеки всієї Європи та світу, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Форумі оборонних індустрій.
“Сьогодні Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі. А за перші 8 місяців цього року виробництво нарощено ще удвічі. Наша мета – побудувати один із найсучасніших оборонно-промислових комплексів”, – повідомив Шмигаль.
Він зазначив, що на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на 7 млрд доларів.
Серед стратегічних завдань – це посилення далекобійності української зброї, аби в європейській частині Росії не було жодного безпечного місця, куди б не могли прилетіли «уламки» наших дронів і ракет.
“Україна має надійну підтримку партнерів. Оборонні компанії з різних куточків світу вже заходять на український ринок, будують виробництва, планують інвестиції та партнерства з нашими зброярами”, – повідомив Шмигаль.
- Міністр оборони Умєров заявив, що Україна інвестувала в промисловість 4 млрд доларів, у пріоритеті – свої дрони і далекобійна зброя. Держава готова співпрацювати з партнерами і пропонує багаторічні контракти.
- Президент Володимир Зеленський на форумі повідомив, що держава здатна щорічно виготовляти 4 млн дронів. Нині законтрактували 1,5 млн. Успішне бойове застосування вже має дрон-ракета "Паляниця".