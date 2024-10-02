Шмигаль: за перші 8 місяців цього року виробництво Україною зброї нарощено ще удвічі

Прем’єр зазначив, що метою є побудувати один із найсучасніших оборонно-промислових комплексів.

Україна будує арсенал для майбутньої безпеки всієї Європи та світу, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Форумі оборонних індустрій.

“Сьогодні Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі. А за перші 8 місяців цього року виробництво нарощено ще удвічі. Наша мета – побудувати один із найсучасніших оборонно-промислових комплексів”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на 7 млрд доларів.

Серед стратегічних завдань – це посилення далекобійності української зброї, аби в європейській частині Росії не було жодного безпечного місця, куди б не могли прилетіли «уламки» наших дронів і ракет.

“Україна має надійну підтримку партнерів. Оборонні компанії з різних куточків світу вже заходять на український ринок, будують виробництва, планують інвестиції та партнерства з нашими зброярами”, – повідомив Шмигаль.