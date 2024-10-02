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Уряд дав старт створенню сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів

З початку великої війни зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності була відсутня.

Уряд дав старт створенню сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів
Ілюстративне фото: батальйон “Ахіллес” ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка
Фото: Скріншот з відео

Уряд дав старт створенню сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

“Потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. У військових підрозділах є попит на цю професію, тому потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання”, – йдеться у повідомленні віцепрем’єра.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БпЛА.

Навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть обійняти посади операторів БпЛА у військових підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони.

Щоб отримати ліцензію, заклад має:

  • проводити навчання з керування чи виготовлення дронів
  • мати 3+ безпілотники для тренування і сертифікації пілотів
  • мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах
  • найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання

Зазначається, що постанова дозволить працювати лише тим закладам, які дають реальні практичні знання, що допоможуть на фронті.

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