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Шмигаль: з початку року до держбюджету надійшло 1,5 трлн грн, а витрачено – 2,3 трлн грн

Близько 58% витрат – це кошти на забезпечення армії.

Шмигаль: з початку року до держбюджету надійшло 1,5 трлн грн, а витрачено – 2,3 трлн грн
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

З початку року до загального фонду держбюджету надійшло 1,5 трлн грн, а витрачено – 2,3 трлн грн. 

Про це на засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“За 9 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,5 трлн грн. За кожну сплачену гривню ми вдячні сумлінним платникам податків – громадянам та бізнесу. Саме на ці кошти держава фінансує оборону”, – сказав Шмигаль. 

 

Водночас, за даними прем’єра, за той же період із загального фонду держбюджету Україна витратила понад 2,3 трлн грн. З них близько 58% – це кошти на забезпечення армії. 

Шмигаль зауважив, що сьогодні спільне завдання усіх гілок влади – знайти додатковий ресурс, щоб покрити військові видатки у 2025 році.

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