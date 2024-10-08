Військові зможуть самі визначати члена родини, який отримає кошти в разі його зникнення або потрапляння у полон

Раніше це регулював закон: право на виплати спершу мали дружина або чоловік, у другу чергу – діти, в третю – батьки, брати і сестри.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє військовим самим визначити члена родини, якому виплачуватимуть кошти в разі його зникнення або потрапляння в полон.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. "За" віддав голос 301 депутат.

Раніше список людей, які отримають кошти в разі полону чи зникнення військово, регулював закон. Спочатку кошти мали виплатити дружині або чоловікові військового, в разі їх відсутності – дітям та їхнім опікунам. Якщо їх не було, то тоді батькам, братам и сестрам у рівних частинах.

Для того, аби визначити отримувача коштів, військовий має підписати відповідний документ.