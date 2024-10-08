Росія атакувала цивільне виробництво в Харкові. Є поранені

Російська армія вранці вдарила по Індустріальному району Харкова. Станом на 11:24 відомо про 11 поранених, один з них – у важкому стані. Також відомо, що серед потерпілих – неповнолітній, 16 років. Ще принаймні двоє людей перебувають під завалами – рятувальники намагаються їх дістати. Троє поранених госпіталізовані.

Тип озброєння, яким Росія завдала удару, встановлюють. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацію, пошкоджене цивільне виробництво. Дані перевіряються", – сказав він.

Синєгубов додав, що є руйнування інфраструктури. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що "прильотів" було декілька. На місці удару спалахнула пожежа.