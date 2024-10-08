Польські фермери анонсували блокування руху вантажівок біля ПП "Медика-Шегині"

8 жовтня польські фермери можуть заблокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика-Шегині". Протест триватиме до кінця цього року.

Про це повідомили у Держмитній службі України.

"За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика - Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

"У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково", – додали у митній службі.