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Польські фермери анонсували блокування руху вантажівок біля ПП "Медика-Шегині"

Протест може розпочатися 8 жовтня. 

Польські фермери анонсували блокування руху вантажівок біля ПП "Медика-Шегині"
Вантажівка на кордоні, фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

8 жовтня польські фермери можуть заблокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика-Шегині". Протест триватиме до кінця цього року. 

Про це повідомили у Держмитній службі України. 

"За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика - Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року", – йдеться у повідомленні. 

Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

"У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково", – додали у митній службі. 

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