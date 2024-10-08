Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 402 людини, у тому числі 49 дітей.

На Донеччині за добу одна людина загинула і 12 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 8 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Слов'янську. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 8 жовтня.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської ТГ зруйновано будинок.

Покровський район. В Іллінці Курахівської громади пошкоджено два будинки; обстріляні Курахове, Курахівка і Сонцівка. У Мирнограді пошкоджено адмінбудівлю. У Гродівській громаді пошкоджено підприємство.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено два будинки. У Слов'янську одна людина загинула і семеро поранені, пошкоджені п'ять багатоповерхівок, дві адмінбудівлі, автомийку. У Никонорівці Миколаївської громади пошкоджено підприємство. У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено один об'єкт. У Костянтинівці поранені четверо людей, пошкоджено три приватні будинки і підприємство; у Миколаївці пошкоджено шість будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 17 приватних будинків, п'ять багатоповерхівок і адмінбудівля.

Зазначимо, уночі 8 жовтня російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами і 19 дронами типу Shahed. 18 безпілотників було збито.