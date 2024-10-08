На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 12 отримали поранення

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 402 людини, у тому числі 49 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 12 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за добу одна людина загинула і 12 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 8 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Слов'янську. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 8 жовтня.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської ТГ зруйновано будинок.

Покровський район. В Іллінці Курахівської громади пошкоджено два будинки; обстріляні Курахове, Курахівка і Сонцівка. У Мирнограді пошкоджено адмінбудівлю. У Гродівській громаді пошкоджено підприємство.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено два будинки. У Слов'янську одна людина загинула і семеро поранені, пошкоджені п'ять багатоповерхівок, дві адмінбудівлі, автомийку. У Никонорівці Миколаївської громади пошкоджено підприємство. У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено один об'єкт. У Костянтинівці поранені четверо людей, пошкоджено три приватні будинки і підприємство; у Миколаївці пошкоджено шість будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 17 приватних будинків, п'ять багатоповерхівок і адмінбудівля.

Зазначимо, уночі 8 жовтня російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами і 19 дронами типу Shahed. 18 безпілотників було збито.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies