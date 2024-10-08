Російська армія втратила за добу 1340 солдатів та майже 50 артсистем

Упродовж доби українські захисники знищили 1340 російських окупантів, 7 танків, 47 артилерійських систем, 83 одиниці автотехніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 662 970 (+1340) осіб,
- танків ‒ 8940 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17740 (+30) од,
- артилерійських систем – 19203 (+47) од,
- РСЗВ – 1223 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 973 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16686 (+43),
- крилаті ракети ‒ 2618 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26185 (+83) од,
- спеціальна техніка ‒ 3373 (+9).
Дані уточнюються.