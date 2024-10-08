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Російська армія втратила за добу 1340 солдатів та майже 50 артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян склали близько 662 970 солдатів.

Російська армія втратила за добу 1340 солдатів та майже 50 артсистем
війна з Росією
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили 1340 російських окупантів, 7 танків, 47 артилерійських систем, 83  одиниці автотехніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 662 970 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 8940 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17740 (+30) од,
  • артилерійських систем – 19203 (+47) од,
  • РСЗВ – 1223 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 973 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16686 (+43),
  • крилаті ракети ‒ 2618 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26185 (+83) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3373 (+9).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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