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Головне за понеділок, 7 жовтня: бої за Торецьк, обстріл Слов’янська, атака на Одесу

Бойові дії на Донеччині, 120 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 957-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 7 жовтня: бої за Торецьк, обстріл Слов’янська, атака на Одесу
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

Російські війська вдарили по місту Слов'янськ Донецької області.

Станом на 20:00 було відомо, що 1 людина загинула і 6 поранені. Серед поранених — 2-річна і 13-річна дівчинки, обидві в задовільному стані.

За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, росіяни обстріляли місто сьогодні ввечері. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівля і 2 автомобілі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 жовтня відбулося 120 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Курахівському та Куп’янському напрямках.

Також активні дії велись на Покровському та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 жовтня – в новині.

Важкою ситуація залишається у Торецьку Донецької області, там тривають бої буквально за кожен підʼїзд.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Ворог наступає, постійні штурми. Проте сьогодні ми не дозволили ворогу просунутися. Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку. Бої ведуться у самому Торецьку, ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен підʼїзд", — каже речниця.

Зокрема ворог зайшов з північних околиць Торецька і просунувся по вулиці Центральна у напрямку шахти "Центральна". Однак ситуація постійно змінюється.

Наразі бої тривають також за селище Нелипівка, що на північний захід від Нью-Йорка.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 7 жовтня, росіяни атакували Одесу балістичними ракетами.

“Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі”, - повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він додав, що постраждали пʼятеро іноземних громадян, четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один - легкого. Пораненим надається необхідна медична допомога.

Начальник ОВА наголосив, що таким чином росіяни намагаються зірвати роботу українського зернового коридору.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави в сумі 500 млн грн. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.

Таким чином, Крупа перебуватиме в СІЗО до 3 грудня, якщо запобіжний захід не продовжать.

У Верховній Раді згідно із рекомендацією Ради національної безпеки і оборони України обмежать використання Telegram, повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Він повідомив, що отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради.

Які саме заходи безпеки впроваджує апарат за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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