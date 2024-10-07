Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Сьогодні, 7 жовтня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 143 вибухи.
По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, артилерії та дронами.
Також FPV-дронами атакували Шалигинську, Миропільську, Середино-Будську, Есманьську, Зноб-Новгородськ та Свеську громади.
Білопільську громаду армія РФ атакувала дронами, КАБами, РСЗВ та мінометами.
Дружбівську громаду окупанти також обстрілювали з мінометів.