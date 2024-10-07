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Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів області.

Росіяни атакували 9 громад Сумщини
Росіяни атакували 9 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 7 жовтня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 143 вибухи. 

По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, артилерії та дронами.

Також FPV-дронами атакували Шалигинську, Миропільську, Середино-Будську, Есманьську, Зноб-Новгородськ та Свеську громади.

Білопільську громаду армія РФ атакувала дронами, КАБами, РСЗВ та мінометами.

Дружбівську громаду окупанти також обстрілювали з мінометів.

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