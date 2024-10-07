Окупанти почали дистанційно мінувати територію Херсона "пелюстками"

Росіяни почали дистанційно мінувати територію Херсона протипіхотними мінами-"пелюстками". Впродовж 7 жовтня зафіксовано кілька випадків дистанційного мінування Дніпровського району.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

"Увага! За сьогодні підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Ворог розкидає на дорогах міни - "пелюстки", — ідеться в повідомленні Мрочка.

Очільник МВА застерігає, що наближатися до цієї протипіхотної міни дуже небезпечно. Пристрій має невеликий розмір – приблизно з долоню, і може бути зеленого або коричневого кольору. "Пелюсток" здатен вибухнути як при дотику, так і самостійно.

"Категорично заборонено наближатися до міни й тим більше її чіпати! У разі виявлення такої "пелюстки" набирайте "101", — наголошує голова Херсонської МВА.