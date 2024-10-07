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Окупанти почали дистанційно мінувати територію Херсона "пелюстками"

Зафіксовано кілька випадків дистанційного мінування Дніпровського району.

Окупанти почали дистанційно мінувати територію Херсона "пелюстками"
ПФМ-1 "Лепесток"
Фото: змі окупантів

Росіяни почали дистанційно мінувати територію Херсона протипіхотними мінами-"пелюстками". Впродовж 7 жовтня зафіксовано кілька випадків дистанційного мінування Дніпровського району.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

"Увага! За сьогодні підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Ворог розкидає на дорогах міни - "пелюстки", — ідеться в повідомленні Мрочка.

Очільник МВА застерігає, що наближатися до цієї протипіхотної міни дуже небезпечно. Пристрій має невеликий розмір – приблизно з долоню, і може бути зеленого або коричневого кольору. "Пелюсток" здатен вибухнути як при дотику, так і самостійно.

"Категорично заборонено наближатися до міни й тим більше її чіпати! У разі виявлення такої "пелюстки" набирайте "101", — наголошує голова Херсонської МВА.

  • Як повідомили у Херсонській ОВА, окупанти спеціально обмазують міни "Пелюстка" клеєм і обвалюють в ґрунті, пилюці та листі, маскуючи їх. Тож міни стають менш помітними, і їх можна помилково сприйняти за каміння або сміття.
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