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Генштаб: ворог активізувався на чотирьох напрямках. Тривають запеклі бої

До 88 збільшилася кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту.

Генштаб: ворог активізувався на чотирьох напрямках. Тривають запеклі бої
війна з Росією
Фото: Генштаб

Ситуація на фронті залишається напруженою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.

За інформацією Генштабу, на цей час кількість бойових зіткнень зросла до 88. Найгарячіше зараз на Лиманському, Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках. 

Окупант продовжує застосовувати авіацію  та артилерію по прикордонних районах Сумської області. 

Під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Бунякіне, Павлівка, Угроїди, Степок та Покровка. Авіаційних ударів зазнали Яблунівка, Катеринівка та Ободи. Всього на даний час ворог скинув на Сумщину десять КАБів.

За наявною інформацією, російська авіація завдала дванадцять ударів по території Курської області рф, застосувавши 16 керованих авіаційних бомб.

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції наших підрозділів в районі Стариці та Вовчанська, на даний час всі атаки ворога відбиті.

15 разів противник атакував наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка, Новоселівка, Глушківка, Лозова та Кругляківка. П’ять атак відбито Силами оборони, десять боєзіткнень триває.

На Лиманському напрямку ворог намагається просунутись поблизу Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 16 боєзіткнень, досі триває 11 з них. Некерованими авіаційними ракетами окупант бив по Твердохлібовому та Серебрянському лісництву.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили одну штурмову дію поблизу Ступочок. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами по району Часового Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до восьми. Ворог, за підтримки бомбардувальної авіації, намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка де наші захисники відбили три атаки, ще п’ять боєзіткнень триває. 

Агресор атакує українських захисників на Покровському напрямку.  Тут, впродовж дня він здійснив 13 атак в районах Новоторецька, Калинового, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, один бій ще триває. Зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами Олександропіль, на Тарасівку і Мирноград загарбники скинули авіабомби. 

На Курахівському напрямку від початку доби окупанти 19 разів атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, на даний час тривають бої у восьми локаціях.

На Времівському напрямку наші війська відбили дві атаки в бік Богоявленки. Противник завдав авіаційного удару некерованими авіаракетами в районі населеного пункту Приютне.

На Оріхівському напрямку українськими захисниками відбито два ворожі штурми поблизу Роботиного. Також ворог застосовував бомбардувальну авіацію по Малій Токмачці та Оріхову.

На Придніпровському напрямку три атаки загарбників успіху не мали. Ворожа авіація сьогодні завдала ударів по Херсону, скинувши чотири керовані авіаційні бомби.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.

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