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ГУР провело спецоперацію з пошкодження ворожого тральщика "Обухов" у Балтійську

До двигуна потрапила вода. 

ГУР провело спецоперацію з пошкодження ворожого тральщика "Обухов" у Балтійську
ГУР провело спецоперацію з пошкодження тральщика Обухов
Фото: скріншот

Головне управління розвідки Міноборони провело операцію з пошкодження російського тральщика "Обухів". Через пошкоджений двигуна тепер він не може виходити на бойові чергування.

Судно базувалося у місті Балтійськ. Тепер воно буде на ремонті, повідомили розвідники. 

"Корабель, який базувався у місті балтійськ та мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень – через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: «обухов» захлинувся. Тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою – пошкоджений двигун М-503 дволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний. Цікаво, що виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті санкт-петербург. «Обухов» – вже другий знешкоджений корабель балтійського флоту зс рф за останні півроку", – повідомили в ГУР.

У квітні внаслідок операції ГУР МО України "Рибалка" було виведено з ладу ракетний катер "Сєрпухов".

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