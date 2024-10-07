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Росіяни скинули на Херсон КАБи, відомо про щонайменше 20 постраждалих (оновлено)

Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі. 

Росіяни скинули на Херсон КАБи, відомо про щонайменше 20 постраждалих (оновлено)

Сьогодні зранку російські війська завдали авіаційного удару по Херсону ‒ на місто скинули чотири керовані авіабомби. 

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі. 

Наразі відомо про 20 постраждалих. Серед потерпілих – двоє дітей. 2-річного хлопчика та 4-річну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Вони перебувають у стабільному стані.

“Також наразі у медзакладі необхідну меддопомогу отримують ще чотирнадцятеро людей: шестеро чоловіків та восьмеро жінок”, ‒ зазначив голова ОВА.

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Одній потерпілій, літній жінці, бригада “екстренки” надала меддопомогу на місці.

Також 63-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.

Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, два дитячих садка, два приватних будинки, школу, три автомобілі.

Вчора російські окупанти атакували з безпілотника цивільного жителя в Херсоні. Внаслідок скидання вибухівки з дрона армією Росії постраждав 64-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

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