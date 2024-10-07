Запровадять двофакторну аутентифікацію, а також заборонять встановлювати і користуватися Telegram на службових або особистих комп’ютерах, які використовуються для роботи.

У Верховній Раді обмежать використання Telegram згідно із рекомендацією Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Він повідомив, що отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради.

Які заходи безпеки впроваджує апарат за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки:

обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, який залишають без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до акаунту;

заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службової комунікації в Telegram;

заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;

блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу.

Фото: Ярослав Юрчишин Розпорядження про обмеження використання телеграму у ВР

Фото: Ярослав Юрчишин Розпорядження про обмеження використання телеграму у ВР

За словам Юрчишина, такі заходи безпеки "цілком логічні", адже уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях.

Як приклад він навів ситуацію із фейковим каналом спікера ВР Руслана Стефанчука.

Розпорядження "мінімізує ризики" і стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях.