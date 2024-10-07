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У Київській області внаслідок нічної атаки пошкоджено три приватні будинки і склад

Даних про поранених немає. 

У Київській області внаслідок нічної атаки пошкоджено три приватні будинки і склад
Наслідки падіння уламків
Фото: Національна поліція України в Telegram

У Київській області внаслідок нічної атаки пошкоджено три приватні будинки, склад і два авто.

Інформації про поранених немає, повідомили в Національній поліції. Профільні служби продовжують працювати.

"Київщина. Сьогодні окупанти вчергове атакували область.В одному з районів зазнали пошкоджень три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – йдеться у повідомленні.

Російська армія атакувала Київ уночі дронами, а вранці – ракетами. ППО збила всі ворожі цілі, що летіли на столицю.

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