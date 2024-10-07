На Харківщині через російські обстріли є поранені цивільні та один загиблий

Упродовж доби через обстріли РФ на Харківщині поранені семеро осіб, у тому числі 16-річний хлопець. Одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько опівночі через атаку РФ у Шевченківському районі Харкова унаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка, гілля та дерева на площі 1 Га.

Біля 03:35 у смт. Золочів через обстріл БПЛА пошкоджено приватний цивільний автомобіль.

Перед цим, о 03:00 у с. Митрофанівка Куп'янського району унаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка.

Перед північчю, о 23:37 у с. Мала Данилівка Харківського району відбулося влучання на відкриту територію.

О 23:15 у с. Черкаська Лозова через обстріл пошкоджено 1 будинок та частково пошкоджено 2 будинки. Постраждали 50-річний чоловік, 51-річна жінка, 16-річний хлопець.

О 17:48 у с. Черкаські Тишки унаслідок обстрілу горіла трава на площі 4 га. Перед цим там же, у Липецькому лісництві горіла лісова підстилка та трава на площі 1,5 га.

Близько 14:25 у с. Івашки унаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та лінію електропередач.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини, с. Івашки

О 13:47 у смт Куп'янськ-Вузловий через обстріл горів приватний будинок та господарча споруда.

У м. Куп'янськ унаслідок обстрілу горіла покрівля приватного будинку на площі 150 м.кв. Постраждав 54-річний чоловік. Перед цим унаслідок удару БПЛА постраждали чоловіки 40 та 68 років.

Об 11:20 в с. Першотравневе унаслідок обстрілу FPV-дрона в автівку загинув чоловік 57 років.