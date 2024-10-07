На Харківщині через російські обстріли є поранені цивільні та один загиблий

Упродовж доби через обстріли РФ на Харківщині поранені семеро осіб, у тому числі 16-річний хлопець. Одна людина загинула.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько опівночі через атаку РФ у Шевченківському районі Харкова унаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка, гілля та дерева на площі 1 Га.
Біля 03:35 у смт. Золочів через обстріл БПЛА пошкоджено приватний цивільний автомобіль.
Перед цим, о 03:00 у с. Митрофанівка Куп'янського району унаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка.
Перед північчю, о 23:37 у с. Мала Данилівка Харківського району відбулося влучання на відкриту територію.
О 23:15 у с. Черкаська Лозова через обстріл пошкоджено 1 будинок та частково пошкоджено 2 будинки. Постраждали 50-річний чоловік, 51-річна жінка, 16-річний хлопець.
О 17:48 у с. Черкаські Тишки унаслідок обстрілу горіла трава на площі 4 га. Перед цим там же, у Липецькому лісництві горіла лісова підстилка та трава на площі 1,5 га.
Близько 14:25 у с. Івашки унаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та лінію електропередач.
О 13:47 у смт Куп'янськ-Вузловий через обстріл горів приватний будинок та господарча споруда.
У м. Куп'янськ унаслідок обстрілу горіла покрівля приватного будинку на площі 150 м.кв. Постраждав 54-річний чоловік. Перед цим унаслідок удару БПЛА постраждали чоловіки 40 та 68 років.
Об 11:20 в с. Першотравневе унаслідок обстрілу FPV-дрона в автівку загинув чоловік 57 років.
- Поблизу Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів. Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 58 окупантів вбитими та пораненими, знищено 14 артсистем, 33 БпЛА, десять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.
- Одинадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Кругляківки, Вишневого та Новоосинового. На цей час боєзіткнення тривають у трьох локаціях.