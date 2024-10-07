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Через російську агресію на Херсонщині поранені 5 людей

Обстріли окупантів пошкодили багатоповерхівку та 25 приватних будинків.

Через російську агресію на Херсонщині поранені 5 людей
Обстріл Білозерки, фото ілюстративне
Фото: Херсонська облпрокуратура

Упродовж доби на Херсонщині через російську агресію поранені 5 осіб. Пошкоджені багатоповерхівка, 25 приватних будинків, газогін, транспорт. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Гончарне, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Зеленівка, Садове, Нововоронцовка, Милове, Зеленівка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 25 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газогін, гаражне приміщення, автобус та приватні автомобілі.

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