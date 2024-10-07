Через російську агресію на Херсонщині поранені 5 людей

Також окупанти понівечили газогін, гаражне приміщення, автобус та приватні автомобілі.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 25 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Гончарне, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Зеленівка, Садове, Нововоронцовка, Милове, Зеленівка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське та місто Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Упродовж доби на Херсонщині через російську агресію поранені 5 осіб. Пошкоджені багатоповерхівка, 25 приватних будинків, газогін, транспорт.

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