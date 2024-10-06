Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Говорив із Головкомом Сирським. Була доповідь по поточній ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський. Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових", - сказав президент.

Він також повідомив, що відправив у Вашингтон начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Ольгу Стефанішину.

"Також була доповідь щодо Курської операції. Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть", - зазначив Зеленський.

"І, звичайно, я хочу подякувати всім нашим хлопцям – кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України. Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Я пишаюся нашими людьми!", - додав президент.

Раніше Сирський обговорив з командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Кіберкомандування США генералом Тімоті Хо ситуацію на лінії фронту.