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Відзавтра в Україні підвищиться вартість оформлення документів

Зростуть тарифи на оформлення паспортів та проставлення апостиля.

Відзавтра в Україні підвищиться вартість оформлення документів
ДП “Документ”
Фото: Shutterstock

Із завтрашнього дня, 7 жовтня, в Україні змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ".

Про це повідомляє Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Нині тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:

  • Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн
  • Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн
  • Обмін посвідчення водія - 950 грн
  • Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн
  • Проставлення апостиля - 650 грн

Нагадаємо, в липні ДП "Документ" відновило прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків за кордоном.

На початку року в Україні подорожчало оформлення паспорта та посвідки на проживання. Так, зокрема, вартість виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки складало від 504 грн (у разі виготовлення протягом 20 робочих днів) до 874 грн (у разі виготовлення протягом 10 робочих днів).

З 1 січня в Україні також зросла вартість водійських прав та складання іспитів на водіння.

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