Відзавтра в Україні підвищиться вартість оформлення документів

Із завтрашнього дня, 7 жовтня, в Україні змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ".

Про це повідомляє Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Нині тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:

Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн

Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн

Обмін посвідчення водія - 950 грн

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн

Проставлення апостиля - 650 грн

Нагадаємо, в липні ДП "Документ" відновило прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків за кордоном.

На початку року в Україні подорожчало оформлення паспорта та посвідки на проживання. Так, зокрема, вартість виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки складало від 504 грн (у разі виготовлення протягом 20 робочих днів) до 874 грн (у разі виготовлення протягом 10 робочих днів).

З 1 січня в Україні також зросла вартість водійських прав та складання іспитів на водіння.