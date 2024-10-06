За вересень бійці ЗСУ ліквідували понад 38 тисяч росіян та 6,2 тисячі військової техніки

За вересень російська армія втратила 38 130 військових і 6283 одиниці озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє командувач Сухопутніх сил ЗСУ Олександр Павлюк.
"У вересні 2024 року втрати противника склали близько 38130 осіб особового складу", — ідеться у повідомленні.
Також підрозділами Сил оборони України знищено значну кількість озброєння / військової техніки російських військ:
- 291 танк
- 787 бойових броньованих машин
- 1219 артилерійських систем
- 28 РСЗВ
- 23 установки ППО
- 1740 одиниць автотехніки
- 323 одиниці спецтехніки
Також воїни ЗСУ збили ворожий літак, 1815 БпЛА ОТР та 56 ракет.