За вересень бійці ЗСУ ліквідували понад 38 тисяч росіян та 6,2 тисячі військової техніки

Сили оборони також збили ворожий літак, понад 1,8 тисячі БпЛА та 56 ракет.

За вересень російська армія втратила 38 130 військових і 6283 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє командувач Сухопутніх сил ЗСУ Олександр Павлюк.

"У вересні 2024 року втрати противника склали близько 38130 осіб особового складу", — ідеться у повідомленні.

Фото: Олександр Павлюк

Також підрозділами Сил оборони України знищено значну кількість озброєння / військової техніки російських військ:

291 танк

787 бойових броньованих машин

1219 артилерійських систем

28 РСЗВ

23 установки ППО

1740 одиниць автотехніки

323 одиниці спецтехніки

Також воїни ЗСУ збили ворожий літак, 1815 БпЛА ОТР та 56 ракет.