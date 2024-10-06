На Київщині уламки ворожих безпілотників впали в шести районах області, — ОВА

Внаслідок нічної атаки "Шахедів" у шести районах Київської області впали уламки ворожих дронів. Без пошкоджень та постраждалих.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Ворог не припиняє атакувати нашу Київщину ударними дронами. Тривога тривала понад 12 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються в 6 районах області. Оперативні групи продовжують свою роботу", — ідеться у повідомленні.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих через атаки немає.