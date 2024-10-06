На Херсонщині окупанти атакували маршрутку, є постраждала

Російський дрон скинув вибухівку на маршрутний автобус біля села Орлове на Херсонщині. Через атаку поранень зазнала пасажирка маршрутки.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Поблизу села Орлове окупанти атакували з безпілотника маршрутку. Постраждала пасажирка. 50-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ніг", — ідеться у повідомленні.
Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.
- Російські окупанти скинули вибухівку з дрона поруч з автобусом у Херсоні. Під час удару в салоні автобуса було до 20 пасажирів. На щастя, люди цього разу не постраждали, в автобусі пошкоджено вікна.