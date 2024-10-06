Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Затримали керівницю МСЕК із Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів
Затримали керівницю МСЕК із Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині окупанти атакували маршрутку, є постраждала

50-річна пасажирка отримала вибухову травму і поранення ніг.

На Херсонщині окупанти атакували маршрутку, є постраждала
пошкоджений автобус у Херсоні

Російський дрон скинув вибухівку на маршрутний автобус біля села Орлове на Херсонщині. Через атаку поранень зазнала пасажирка маршрутки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Поблизу села Орлове окупанти атакували з безпілотника маршрутку. Постраждала пасажирка.  50-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ніг", — ідеться у повідомленні. 

Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.

  • Російські окупанти скинули вибухівку з дрона поруч з автобусом у Херсоні. Під час удару в салоні автобуса було до 20 пасажирів. На щастя, люди цього разу не постраждали, в автобусі пошкоджено вікна.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies