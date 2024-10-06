На Херсонщині окупанти атакували маршрутку, є постраждала

Російський дрон скинув вибухівку на маршрутний автобус біля села Орлове на Херсонщині. Через атаку поранень зазнала пасажирка маршрутки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Поблизу села Орлове окупанти атакували з безпілотника маршрутку. Постраждала пасажирка. 50-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ніг", — ідеться у повідомленні.

Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.