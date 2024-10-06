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Вночі сили ППО збили 56 ворожих "Шахедів" та дві ракети

За даними повітряних сил, чотири БпЛА досі в повітряному просторі України.

Вночі сили ППО збили 56 ворожих "Шахедів" та дві ракети
Пункт управління зенітного ракетного Харківського полку
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч на 6 жовтня РФ атакувала Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Сили ППО знищили 56 ворожих дронів та дві ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено понад 90 засобів повітряного нападу противника: 

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М;
  • 1 крилату ракету Іскандер-К;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 87 БпЛА  типу "шахед" (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).

"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

Фото: повітряні сили

Силам ППО вдалося знищити дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій,  Житомирській та Харківській областях.

"25 безпілотників (станом на 09.00) БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється. Чотири БпЛА – в повітряному просторі України. Бойова робота триває!", — додали у Повітряних силах.

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