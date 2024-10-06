Сили оборони за добу ліквідували ще 1250 російських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 660 740 військових, 8919 танків та 2613 крилатих ракет.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 660470 (+1250) осіб,
- танків ‒ 8919 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21) од,
- артилерійських систем – 19092 (+55) од,
- РСЗВ – 1216 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 970 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) од,
- спеціальна техніка ‒ 3363 (+19)
Дані уточнюються.