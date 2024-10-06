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Сили оборони за добу ліквідували ще 1250 російських загарбників

Загалом російські окупанти втратили вже близько 660 740 військових.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1250 російських загарбників
Фото: Скрін з відео

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 660 740 військових, 8919 танків та 2613 крилатих ракет. 

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу  ‒ близько 660470 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 8919 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21) од,
  • артилерійських систем – 19092 (+55) од,
  • РСЗВ – 1216 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 970 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3363 (+19)

Дані уточнюються.

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