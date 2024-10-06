Сили оборони за добу ліквідували ще 1250 російських загарбників

Загалом російські окупанти втратили вже близько 660 740 військових.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 660 740 військових, 8919 танків та 2613 крилатих ракет.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 660470 (+1250) осіб,

танків ‒ 8919 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21) од,

артилерійських систем – 19092 (+55) од,

РСЗВ – 1216 (+0) од,

засоби ППО ‒ 970 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) од,

спеціальна техніка ‒ 3363 (+19)

Дані уточнюються.